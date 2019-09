Francesca Barra racconta il dolore dopo l’aborto | “Sono stati mesi duri”

Fonte : dilei

(Di venerdì 6 settembre 2019) Coraggiosa, eppure fragile, ma soprattutto sincera:ill’aborto. Lo fa sulla sua pagina Instagram, la stessa in cui, appena trefa, aveva annunciato che il suo bambino non c’era più. La gioia per una nuova nascita, la vita, nata dall’amore per il marito Claudio Santamaria, che cresce, poi il vuoto e un lutto terribile, che la giornalista ha superato con grande difficoltà. Lanon si nasconde edifficili, segnati dalla tristezza e dalla necessità di non farla pesare ai suoi bambini. Unche pochi riescono a comprendere e che la scrittrice ha cercato di descrivere nel suo post. “Un bambino non nato, non è entità – ha spiegato -. Ma un bambino che è cresciuto con te, che hai visto muoversi, respirare, a cui hai visto il cuore battere. E una pancia vuota, non è solo una pancia vuota. Ma è la tua ...

