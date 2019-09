Aveva solo 18 anni Simone | morto dopo un incidente in sella alla sua moto Una dinamica

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2019) Siamo a Firenze ed è qui che un giovane ragazzo di appena 18ha perso la vite in un tragicostradale. La vittima èCamiciotti, giovane studente di Greve in Chianti che frequentava l’istituto tecnico “Salvemini Duca D’Aosta” di Firenze. Il giovane si è spento nelle scorse ore all’ospedale Ospedale San Giovdi Dio del capoluogo toscano dove era stato ricoverato a seguito dello schianto insua. Il dramma si è consumato tra il pomeriggio e la notte di mercoledì.era insuae stava percorrendo via Senese quando, intorno alle 18, si è scontrato violentemente con un’auto che stava svotando per entrare in una proprietà privata. Il ragazzo è stato sbalzato ded è finito con violenza sul marciapiede dove è rimasto cosciente ma in gravissime condizioni. Immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 , le sue condizioni ...

