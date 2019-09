Fonte : today

(Di venerdì 6 settembre 2019) Per liberare la donna e il piccolo dall'sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: è successo venerdì mattina a...

novasocialnews : Albero si abbatte su tredici auto: paura per madre e figlio intrappolati nell'abitacolo #novasocialnews… - Today_it : Albero si abbatte su tredici auto: paura per madre e figlio intrappolati nell'abitacolo - NildePaonessa : Lamezia: albero si spezza e si abbatte su auto in transito, ferita una donna - Lamezia in strada -