Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) “In questa situazione abbiamo chiaramente dei tentativi di concorrenza sleale. Questo non rende migliori le relazioni” tra Russia e Usa. È il presidenteVladimirin persona a commentare durante il forum economico orientale di Vladivostok una notizia riportata in queste ore dai media russi e rilanciata dalle agenzie di stampa italiana. Asu richiesta delle autorità Usa sarebbe statoAleksandr Korshunov, un alto dirigente della società statale russa per la produzione di motori Odk accusato da Washington di “spionaggio economico” come riporta l’agenzia Interfax. Korshunov, 57 anni, secondo il quotidiano Vedomosti è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programmaPd-14 per lo sviluppo di un motore per i nuovi ...

TutteLeNotizie : Un manager russo fermato a Napoli per “spionaggio”, Putin: “Concorrenza sleale” - eziomauro : Napoli, 'manager russo fermato per spionaggio economico' - cronaca_news : Napoli, 'manager russo fermato per spionaggio economico' -