Trump e il mistero della mappa modificata con il pennarello per mostrare di aver ragione

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Un tratto dinero sullache descrive la traiettoria di Dorian e una linea curva che estende il cono dell’uragano fino a comprendere uno spicchio dell’Alabama. A tenere in mano il cartello, al termine di un briefing nello Studio Ovale, è Donald, che nel fine settimana in un tweet aveva erroneamente inserito il Cotton State tra quelli che sarebbero stati travolti dal ciclone. Affermazione immediatamente smentita dalle autorità: “L’Alabama non subirà alcun impatto da Dorian. Ripetiamo, nessun impatto dall’uragano”, il categorico tweet del National Weather Service teso a rassicurare la popolazione.Manon ci sta e, doporibadito più volte che le previsioni iniziali comprendevano anche l’Alabama tra le aree colpite, ha mostrato il controverso cartello davanti alle telecamere, con i ...

