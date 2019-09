Roma, campagna no alcol in gravidanza

"Mamma! Mi fa male. Punto e basta":è il manifesto per sensibilizzare le mamme sui rischi dell'in,che verrà presentato dalla Confederazione italiana pediatri (Cipe) del Lazio lunedì 9 settembre alle 10.30 alla Sede Enpam in via Torino, 38 (). A livello mondiale sono 119mila i nuovi casi di bimbi affetti da Fas (Fetal alcohol syndrome),25mila solo in Italia. Presenteranno il manifesto il comitato scientifico della Cipe Lazio,i pediatri della Fondazione IRCCS Gemelli e i medici del CRARL.(Di giovedì 5 settembre 2019)