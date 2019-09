Poltrone | per molti ma non per tutti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Poltrona,… Vedi, suona quasi come una declinazione, la sesta, la più attesa. Avanti, si mostri chi non abbia mai sognato di conquistarne una, di poltrona, sollevi la mano, esatto, chi può dirsi esente da questi istintivi desideri, aspirazioni, se non convinta certezza di meritarla. Come risarcimento. Anch’io, ammetto, mi sono sentito “importante” quando ho ottenuto uno sgabello,anni fa, lascia perdere che non era un Ministero, semmai un impiego da consulente in una villa principesca, il parco esotico, le rare piante giunte perfino da Tunisi e da Sumatra, e ancora, giù all’ingresso, troneggiava una slitta dorata, dono dello zar Nicola II Romanov ai padroni della dimora, personalmente auspicavo addirittura di piazzarci dentro la mia seggiola, e così andare; peccato che laggiù non nevicasse mai. E un giorno, ...

