Milano Entro settembre al via le richieste per attivare lo sharing della micromobilità

Tommaso Zorzi aggredito da una donna in centro a Milano : "Mi ha definito 'frocio'" : Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo, è stato vittima di una aggressione omofoba in centro a Milano. È lo stesso Zorzi a raccontare l’aggressione con un video su Instagram: “Stavo camminando per strada quando una donna, dopo avermi riconosciuto, ha iniziato a insultarmi dandomi del frocio. Ho avuto la prontezza di riprenderla e ho tanta voglia di farle fare una bella figura di merda”. Come ...

“Oasi 2030? : un giardino nel centro di Milano per parlare di scienza - ambiente - comunicazione - gestito dall’Università di Pavia e dal WWF : Dopo l’inaugurazione dello scorso 4 luglio, “Oasi 2030” inizia le sue attività. Un giardino segreto nel centro di Milano, tecnologico e naturalistico insieme, pensato per accogliere laboratori, conferenze, esperienze aperte al pubblico sui temi dell’agenda ONU 2030, sulla sostenibilità (sociale e ambientale). Dedicato agli adulti, agli studenti e anche ai bambini, lo spazio sarà gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, con un calendario ...

Allerta Meteo Lombardia : Milano attiva il Centro operativo comunale e il monitoraggio dei fiumi : A causa delle forti precipitazioni di questa mattina, alle 14 l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Piano di emergenza e il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale. I livelli a monte sono bassi e lo scolmatore era stato comunque attivato grazie alle interlocuzioni tra le protezioni ...

Nella lista nera Usa anche Huawei Italia e il centro di ricerche di Milano : Tra le entità finite nel mirino del dipartimento del Commercio Usa anche la struttura lombarda impegnata nello studio delle tecnologie delle microonde

Milano : spaccio in pieno centro - arrestato con oltre 400 dosi di cocaina : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Un 55enne, A.S. le iniziali, è stato arrestato a Milano dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio: oltre 400 le dosi di cocaina trovate in suo possesso. Gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile ieri pomeriggio hanno notato l'uomo,

Milano : spaccio in pieno centro - arrestato con oltre 400 dosi di cocaina (2) : (AdnKronos) - Nel corso del controllo al 55enne, i poliziotti hanno anche trovato un mazzo di chiavi dell'appartamento in corso XXII Marzo e hanno sequestrato in una scatola di scarpe 190 involucri per circa 120 grammi di cocaina nella scarpa destra e, in quella sinistra, 201 involucri di cocaina pe

Milano sospende la circolazione dei monopattini elettrici : via entro tre giorni quelli in sharing - serve nuova segnaletica : Tre giorni di tempo per far sparire dalla circolazione i monopattini elettrici. È quanto ha stabilito il Comune di Milano nei confronti degli operatori dei servizi di noleggio di questi mezzi, neanche un mese dopo l’entrata in vigore della sperimentazione del nuovo regolamento del Ministero dei Trasporti che ne gestisce l’utilizzo in città. Il documento, firmato dagli assessori Anna Scavuzzo (responsabile della Sicurezza) e Marco ...

Terrore in centro a Milano - bengalese ferisce gravemente donna con un vetro : arrestato : La dinamica dell'episodio non è ancora chiara: non si sa se sia avvenuta dopo un diverbio o senza motivo. L'uomo, un 31enne del Bangladesh, regolare e incensurato, che ha aggredito la passante con un coccio di bottiglia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

