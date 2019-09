Mentana vince l’Emmy 2019 e la Rai resta indietro

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019)l’Emmy, o almeno per l’audience. Infatti, il suo ascolto ha ben superato (oltre 8%); lui ha inventato una serie di 6 ore al giorno, un monster record di durata tv.In questa settimana calda, la sua conduzione degli speciali ha toccato l’apice del suo stile: una formula a metà tra informazione incalzante e intrattenimento. Il riferimento, da lui stesso reso esplicito in conduzione diverse volte, al format de “La casa di carta”, individuando anche somiglianze tra i personaggi di 5 Stelle e quelli de “La casa di carta”, e intitolando, all’americana, la “sala-parto” sul governo 5 Stelle.La conduzione di, in certi momenti, sembrava avere dietro al programma un enorme lavoro di sceneggiatura per l’invenzione di gag, di battute e di casting; ha creato così personaggi, come ...

