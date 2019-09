Mancini da record | “Vinta una gara difficile”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 5 settembre 2019) Cinque vittorie su cinque nel girone di qualificazione, e un ruolino di marcia in un anno e mezzo di panchina che lo piazza davanti a mostri sacri come Pozzo o Lippi. "La soddisfazione - dice il ct azzurro Roberto, dopo il 3-1 all'Armenia - e' aver vinto una partita che non era per niente facile: l'avevo detto alla vigilia, e non sempre queste cose si dicono solo per prepararsi al meglio. Sapevo che avremmo sofferto, cosi' e' stato. Ma ne siamo venuti a capo. La vittoria e' meritata, chiudere gia' il primo tempo in vantaggio, quando eravamo ancora 11 contro 11, non sarebbe stato strano".non accetta che si parli di nazionale presuntuosa, dopo essersi arrabbiato per come i suoi giocatori sfruttavano (male) la superiorita' numerica."Ma in campo certe cose non si dicono sottovoce, se urlavo non significa che ero arrabbiato. Giocare 11 contro 10 paradossalmente ci ha ...

