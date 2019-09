Incidente per Barbara D' Urso | colpita da una lastra di cristallo

Barbara d’Urso Incidente - la conduttrice col collare : “Caduta pericolosa” : incidente per Barbara d’Urso, la conduttrice indossa un collare e spiega tutto su Instagram Barbara d’Urso ha avuto un incidente, la foto della caduta che oggi ha fatto il giro del Web era del tutto vera. La conduttrice di Pomeriggio 5 è intervenuta stasera sulla news che la riguarda e ha raccontato in prima persona […] L'articolo Barbara d’Urso incidente, la conduttrice col collare: “Caduta pericolosa” ...

Incidente per Barbara D’Urso - investita da una lastra di cristallo : “La vita cambia in un attimo” : Barbara D’Urso ha avuto un pericoloso Incidente. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Una lastra di cristallo mi ha investito e ho capito che la vita può cambiare in un attimo” ha spiegato la conduttrice di Canale5 che, dopo le cure necessarie, ha annunciato che lunedì tornerà a lavoro.Continua a leggere

Barbara d'Urso - collare cervicale dopo un Incidente?/ Ecco perché nelle ultime foto.. : Barbara d'Urso, collare cervicale dopo un incidente? Ecco perché nelle ultime foto la conduttrice appariva di schiena e con il collo coperto

Una persona è morta e 33 sono state ferite in un raro Incidente ferroviario in Giappone : Giovedì mattina un treno si è scontrato contro un camion a un passaggio a livello nei pressi di Yokohama, in Giappone, a circa 30 km da Tokyo. Tre delle otto carrozze del treno sono deragliate, mentre il camion ha preso

Incidente sexy per Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia : Incidente sexy per Chiara Ferragni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia prima della proiezione in anteprima del documentario Chiara Ferragni - Unposted. Il 4 settembre è stato il giorno di Chiara Ferragni alla Mostra del Cinema di Venezia. Uno stuolo di fotografi sul red carpet come non si vedeva da tantissimi anni ha atteso l'influencer e suo marito per la prima del documentario Chiara Ferragni – Unposted. L'influencer ...

Incidente per Mahmood - tuffo di testa sugli scogli in vacanza : a un passo dal dramma : Mahmood ed Elodie Patrizi si sono concessi una breve vacanza in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. La cantante è da qualche mese impegnata con il collega Marracash, che però non li ha seguiti in Sardegna per impegni di lavoro. In questi giorni Elodie è presente alla Mostra del Cinema di Venezia mentre Mahmood è impegnato nella promozione del suo ultimo singolo Barrio. Come racconta il settimanale Chi, nell’ultimo giorno di vacanza ...

Campania : 17enne perde la vita in un tragico Incidente in scooter : Tremendo schianto nella notte lungo la Statale Sorrentina: a perdere la vita è stato un giovane di soli diciassette anni, residente ad Angri (in provincia di Salerno) insieme alla sua famiglia. Il violento impatto Si chiamava Alfonso Manzi e aveva da poco compiuto 17 anni: dinanzi a sé, un'adolescenza da vivere all'insegna della spensieratezza e un futuro ancora tutto da scrivere. La sua esistenza è stata però tragicamente stroncata nella serata ...

Sfiorato Incidente in orbita : manovra di emergenza per evitare collisione tra 2 satelliti : Il traffico spaziale è in continuo aumento. Sono quasi 9.000 i satelliti ad oggi lanciati in orbita terrestre, tra cui circa 5.000 si trovano ancora nello spazio. Questi numeri, destinati a crescere, pongono un nuovo problema alle agenzie spaziali: regolamentare le operazioni satellitari per evitare incidenti. Lo dimostra l’Esa, che ha compiuto due giorni fa una manovra di emergenza per prevenire una possibile collisione tra Aeolus, uno dei suoi ...

Incidente sulla via Modica Noto per Frigintini : un ferito : Incidente stradale in via Modica Noto sulla strada per Frigintini: un ferito. La strada è chiusa al traffico veicolare

Joana Sainz morta in concerto - tragico Incidente per la popstar : morta la showgirl Joana Sainz a solu 30 anni colpita da fuochi d’artificio Joana Sainz è morta a soli 30 anni durante un concerto. Increduli ancora i sostenitori della popstar e ballerina spagnola che si stava esibendo con la Super Hollywood Orchestra e che mai avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la sua ultima performance. […] L'articolo Joana Sainz morta in concerto, tragico incidente per la popstar proviene da Gossip e Tv.

Gemitaiz - brutto Incidente stradale per il rapper : “Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 km/h - siamo vivi per caso” : Il rapper Gemitaiz è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale mentre tornava a casa assieme a Venerus dopo un concerto. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso cantante sul suo profilo Instagram, pubblicando una loro foto in ospedale con la testa fasciata: “Un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all’ora fermi a un semaforo. Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ...

Kevin Hart - grave Incidente stradale per l’attore e comico : “Ha subito gravi lesioni alla schiena” : L’attore e comico Kevin Hart è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale e ora si trova ricoverato in ospedale con “gravi lesioni alla schiena“. Lo schianto è avvenuto all’una di domenica mattina sulla Mulholland Drive, strada tortuosa e pericolosa di Hollywood, come riferisce il sito Tmz. L’attore era a bordo della sua Plymouth Barracuda comprata a luglio per festeggiare il suo 40esimo compleanno ma al ...

Grave Incidente stradale per Kevin Hart - l'attore ferito gravemente : Il protagonista di 'Scary Movie' ha riportato serie lesioni alla schiena. A bordo con lui altre due persone

Gemitaiz - Incidente in auto con Venerus/ Foto : 'fan ubriaco - siamo vivi per caso' : Gemitaiz, incidente in auto con l'amico e collega Venerus a Milano: 'non guidate ubriachi! siamo vivi per miracolo', ecco cosa è successo.