Il creative director di GhostWire | Tokyo lascia Tango Gameworks

(Di giovedì 5 settembre 2019) Ikumi Nakamura, direttore creativo di, annunciato all'E3 2019, ha comunicato attraverso Twitter di averto."Dopo nove anni come direttore creativo e artdie Zenimax, ho sentito di essere arrivato alla fine del viaggio", ha detto Nakamura. "Ho imparato molto dalle persone di talento con cui ho lavorato. Contattatemi se volete lavorare con me!".Nakamura ha scritto la trama, lo scenario e i personaggi per, oltre a progettare concept art dei personaggi, di alcune creature e molto altro. Ha anche lavorato su The Evil Within e The Evil Within 2. Prima di entrare in, ha lavorato per Platinum Games come concept artist per Bayonetta, e prima ancora con Capcom come environment artist per Okami.Leggi altro...

