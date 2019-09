Huawei lancia due nuovi smartwatch | ma sono per bambini

Huawei ha lanciato il processore per intelligenza artificiale più potente di sempre : Huawei lancia il processore per l'intelligenza artificiale "piu' potente al mondo", l'Ascend 910. L'annuncio è stato dato da Eric Xu, presidente di turno del colosso cinese, in un collegamento in diretta con Milano dal quartiere generale di Shenzhen. Huawei ha presentato anche un framework di elaborazione di intelligenza artificiale per tutti gli scenari: MindSpore. "Abbiamo compiuto grandi progressi dall'annuncio della ...

Huawei lancia Yolanda Smart Body Fat Scale - la bilancia intelligente con rilevamento del battito : Huawei svela la nuova Yolanda Smart Body Fat Scale, una bilancia Smart con connettività Wi-Fi e Bluetooth e un sensore per la misurazione del battito cardiaco. Ecco il prezzo di lancio. L'articolo Huawei lancia Yolanda Smart Body Fat Scale, la bilancia intelligente con rilevamento del battito proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark - con tutti gli strumenti necessari : Lo scorso 31 agosto il compilatore Ark è divenuto open source e ora Huawei ha anche lanciato il suo sito Web ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Huawei lancia il sito ufficiale del compilatore Ark, con tutti gli strumenti necessari proviene da TuttoAndroid.

Il Governo USA lancia una nuova pesante accusa nei confronti di Huawei : Pare che il Governo degli Stati Uniti abbia dato il via ad un nuovo capitolo della propria battaglia nei confronti di Huawei. Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Il Governo USA lancia una nuova pesante accusa nei confronti di Huawei proviene da TuttoAndroid.

Huawei potrebbe lanciare in Russia dei tablet con Aurora OS (con base Sailfish) : Huawei potrebbe lanciare dei tablet con sistema operativo Aurora OS (con base Sailfish) in Russia, in occasione del censimento della popolazione nel 2020. L'articolo Huawei potrebbe lanciare in Russia dei tablet con Aurora OS (con base Sailfish) proviene da TuttoAndroid.

Fino al 25% di sconto online con Unieuro per Huawei P30 e S10 Plus : i prezzi lanciati il 25 agosto : Appaiono anche online, in queste ore, le offerte Unieuro che potrebbero aiutare tanti utenti ad acquistare un nuovo smartphone Android, come nel caso dei vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 Plus. Nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, abbiamo già trattato il volantino che ancora oggi 25 agosto risulta "operativo" presso gli store ufficiali, ma questa domenica posso confermarvi che la campagna in questione risulti attiva anche nel negozio ...

Huawei lancia il chip di intelligenza artificiale «più potente al mondo» : Presentando il processore Ai “Ascend 910”, il manager Huawei ha parlato di «grandi progressi compiuti dall’annuncio della strategia sull’intelligenza artificiale lo scorso ottobre»

Huawei lancia il guanto della sfida sull’intelligenza artificiale : Eric Xu, presidente di turno di Huawei, presenta il chip Ascend 910 e la piattaforma Mindspore (foto: Huawei) I vertici di Huawei lo hanno ripetuto più volte: la compagnia cinese di telecomunicazioni vuole imporsi nel campo dell’intelligenza artificiale. E ora posa due tasselli fondamentali per sviluppare “un’offerta completa”, come ricorda l’amministratore delegato a rotazione, Eric Xu: il primo di un chip per sviluppare sistemi di ...

Huawei registra il marchio per i suoi occhiali smart AR/VR : potrebbero essere lanciati all’IFA 2019 : Il 14 agosto Huawei Technologies ha presentato due domande di marchio, una all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e un'altra all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (IPO) per i nomi Huawei VR Glass e Huawei AR Glass. Le nuove domande di marchio depositate da Huawei suggeriscono che il dispositivo ha attraversato il processo di sviluppo ed è pronto per essere svelato all'IFA 2019. L'articolo ...

Huawei lancia un’alternativa ad Android : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Huawei ha lanciato il suo nuovo sistema operativo proprietario. Nel corso di una conferenza a Dongguan, in Cina, il colosso tecnologico asiatico ha presentato Harmony Os, ma, nella convention dedicata agli sviluppatori, il Ceo di Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, ha tenuto a chiarire che “il sistema Android rimane il piano A”. Dunque, a valle delle ultime mosse di Trump contro la ...

