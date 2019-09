Caso Russia-Lega : Dai telefoni di Savoini nessun contatto con Salvini : Dall’analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e dall’esame dei tabulati telefoni ci non risulterebbero contatti, né via chat né via mail o telefoni ci, fra il presidente dell’associazione LombardiaRussia e il segretario della Lega Matteo Salvini . È quanto si apprende in ambienti giudiziari. Sarebbero emersi invece contatti preparatori all’incontro ...

Foto hard rubate dal telefonino : “Se non ci Dai 9mila euro le mettiamo in rete” : Ignazio Riccio La minaccia rivolta a una donna del Salernitano che, dopo aver pagato, ha denunciato l’accaduto “Se non ci dai 9mila euro metteremo in rete le tue Foto”. Questa la minaccia rivolta ad una donna di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, da parte di alcuni malviventi che le avevano rubato Foto hard dal suo telefonino. La vittima è stata vessata continuamente nonostante avesse già ceduto più di una volta alle ...