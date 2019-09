Cambiare religione non danneggia il minore secondo la Cassazione

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Recentemente la Corte diè tornata ad affrontare un tema molto delicato in uno Stato di diritto. Con l'Ordinanza 21916 del 30 agosto 2019 depositata in questi giorni, il Supremo Collegio ha stabilito, in estrema sintesi che, in tema di affidamento dei figli il giudice adito può adottare provvedimenti restrittivi delle libertà individuali dei genitori in relazione all'esercizio del diritto di libertà religiosa e insegnamento di questi ultimi nei confronti della propria prole solo se si accerti che dall'esercizio di queste ultime ci siano delle reali conseguenze pregiudizievoli per ilche possanore il suo sviluppo e la sua salute psico-fisica. Nello stesso tempo la Corte ha chiarito che per poter provare efficacemente quanto sopra è indispensabile basarsi sull'osservazione e l'ascolto delstesso. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte I ...

Giuseppe_alari : @cettabone MAOMETTANI Basta accusar facilmente Donne indifese,per cercare di fargli cambiare Religione.Voi siete Bl… - NobiliAVVOCATI : di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 21916/2019 (sotto allegata) la Cassazione, in accoglimento del ricorso… -