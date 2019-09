Buon compleanno Filippo Volandri | Andrea Porcu | Marianna Madia | Enrico Beruschi…

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019), Gregorio Paltrinieri, Ezio Zefferi, Paul Volcker, Edoardo Longarini, Raquel Welch,Beruschi, Luca Verdone, Cinzia TH Torrini, Paolo Jannacci,, Flavio Lazzari, Alfred Gomis, Marc Tainon,Pittorino… Oggi 5 settembre compiono gli anni:, giornalista; Rudi Abele Compiani, ex calciatore; Ezio Zefferi, giornalista; Benito Garozzo, giocatore di bridge; Rolando Spanevello, ex calciatore; Giovanni Virginio, ex calciatore; Paul Volcker, economista; Edoardo Longarini, imprenditore, dirigente sportivo; Sofia Corradi, pedagogista; Lorenzo Piccoli, ex calciatore; Lina Bernardi, attrice; Gianfranco Maddoli, storico, politico; Giancarlo Cella, ex calciatore, allenatore; Gian Carlo Guicciardi, liutaio; Raquel Welch, attrice;Beruschi, cabarettista, attore. Inoltre, compiono gli anni: Umberto di Grazia, ...

UEFAcom_it : ?????? Buon compleanno all'imperatore Fatih Terim, vincitore della Coppa UEFA con il @GalatasaraySK ???? ?? Ricordate ch… - WARNERMUSICIT : Siamo tutti pronti per fare gli auguri ad Alessio Bernabei? Buon compleanno !!!?? ?? - juventusfc : Buon compleanno guerriero, Paolo #Montero! ???? #ForzaJuve -