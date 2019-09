Borderlands 3 | una serie di video virali pubblicizzano il gioco

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019)3 è atteso per il 13 settembre, e mentre la data di lancio si fa sempre più vicina sul calendario si fa sempre più pressante anche la campagna marketing volta a pubblicizzare doverosamente il.Ebbene, fin qui nulla di strano se non che abbiamo a che fare con unadi filmati pubblicitari con un che di geniale. Gli spot sono infatti presto diventati, coniugano la scimmia dei giocatori con delle esilaranti gag collegate a3.Mentre vi riportiamo qui di seguito i filmati in questione, vale la pena ricordare come3 sia atteso per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 13 settembre 2019.Leggi altro...

