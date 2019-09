Bale ironico | “Mi piace essere il golfista del Real Madrid”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019)dal ritiro con la Nazionale si è lasciato scivolare addosso le critiche e ha rimandato al mittente le domande di quanti gli chiedevo il perché della rottura con ildi quest’estate “Dovete chiedere alla società” L’attaccante ha sottolineato che è lieto dichiamato il “” delMadrid come lo aveva definito Courtois a seguito di una foto che lo ritraeva in una partita di golf mentre ilgareggiavo in un torneo pre-stagionale. “Ne ho parlato con lui Courtois e lo ha detto per scherzo. La gente l’ha preso fuori dal contesto, ma sono molto contento del soprannome, a dire il vero. È fantastico. Il calcio è il mio sport numero 1, sono pagato per farlo e do sempre il massimo. Il golf è un hobby” L'articolo: “MiildelMadrid” sembrail primo su ...

napolista : #Bale ironico: “Mi piace essere il golfista del #RealMadrid” Il calciatore ha risposto con ironia alle critiche di… -