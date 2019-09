Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019) Prime Time Su Rai 1 Claudio Baglioni - Al Centro, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie Rocco Schiavone 2, in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film The Hollars ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La miniserie Windstorm - Contro ogni regola ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film E io non pago ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film Pearl Harbour ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film Se scappi, ti sposo è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Matrimonio a prima vista 4 (live), in prima tv (in simulcast con Real Time), ha registrato .000 telespettatori, share ...

SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 4 settembre 2019 - Noovyis : (Ascolti tv di ieri sera: ecco qual è stato il programma più visto di mercoledì 4 settembre) Playhitmusic - - Noovyis : (Ascolti tv di ieri sera: ecco qual è stato il programma più visto di mercoledì 4 settembre) Playhitmusic - -