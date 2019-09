Alec Holowka | dopo il suicidio un lungo ricordo del collega Scott Benson

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 5 settembre 2019) La scorsa settimana è purtroppo stata la settimana della storia die del tristissimo epilogo di una vicenda che forse non verrà mai davvero rivelata e spiegata in toto ma che al momento è costata una vita e ha avuto un impatto importante su quella di altri.era un artista e uno sviluppatore talentuoso che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione di una piccola perla come Night in the Woods ma era anche un uomo con parecchi problemi comportamentali che alla fine non ce l'ha fatta.ha iniziato a far parlare di sé quando la scorsa settimana è stato accusato di violenza sessuale dalla nota Zoe Quinn e da alcune altre presunte vittime. Le prime accuse hanno spinto gli altri membri dello studio di Night in the Woods a tagliare i ponti conarrivando anche a cancellare un progetto già in sviluppo. Poi solo pochi giorni fa un fulmine a ciel sereno: la ...

