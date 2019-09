Qualificazioni Europei 2020 | l’Italia torna in campo con le quote di William Hill

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Armenia ai raggi X. Il neo-romanista Mkhitaryan è la stella - la difesa il punto debole : Dopo tre mesi di pausa tornano protagoniste le Nazionali per le Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e l’Italia prosegue il suo cammino nel gruppo J apprestandosi ad affrontare in trasferta l’Armenia. La squadra allenata da Roberto Mancini è chiamata a blindare una delle prime due posizioni nel girone nella doppia trasferta a Yerevan e poi a Tampere con la Finlandia, rispettivamente contro la seconda e la terza classificata ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Georgia-Italia 0-1. Girelli a segno su rigore - manca brillantezza a Tbilisi : Bene ma non benissimo la Nazionale italiana di Calcio femminile a Tbilisi (Georgia). La squadra allenata da Milena Bertolini vince ma non va oltre l’1-0 contro la modesta selezione georgiana. Decide un gol di Cristiana Girelli al 25′ su rigore (realizzato dopo la respinta del portiere) ma ci si sarebbe aspettati sicuramente molto di più dal punto di vista realizzativo, considerando la qualità dell’avversario (n.112 del ranking ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia - servono due vittorie con Armenia e Finlandia per ipotecare il pass : 3 settembre 1989: il Calcio Italiano ricorda a 30 anni dalla scomparsa Gaetano Scirea, capitano della Juventus e della Nazionale Italiana campione del mondo nel 1982, morto in un incidente d’auto quando si trovava in Polonia, in qualità di allenatore in seconda dei bianconeri, per visionare il Górnik Zabrze, squadra polacca che avrebbe affrontato la compagine di Torino. Una tragedia che sconvolse il mondo sportivo del Bel Paese per ciò che il ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : orari - date - programma e tv delle partite dell’Italia con Finlandia e Armenia : La Serie A va in pausa per lasciare spazio alla Nazionale. Torna l’Italia di Roberto Mancini, che sarà impegnata in due sfide in trasferta nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Si comincia giovedì con il match in Armenia e tre giorni dopo gli azzurri scenderanno in campo in Finlandia. Finora è stato percorso netto per l’Italia, che ha ottenuto quattro vittorie in altrettante partite, portandosi in testa alla classifica a punteggio ...

Diretta Georgia Italia/ Streaming video Rai : Qualificazioni Europei femminili calcio : Diretta Georgia Italia Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per le qualificazioni agli Europei femminili.

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Georgia-Italia - le azzurre cercano il bis a Tbilisi e con tanti gol : E dopo Israele è il turno della Georgia. La Nazionale italiana di Calcio femminile torna nuovamente in scena. Il sofferto successo 3-2 di Tel Aviv ha soddisfatto per i tre punti ma non troppo per la prestazione. Le italiane hanno denunciato una condizione fisica non perfetta, sbagliando troppo in fase conclusiva e facendosi cogliere impreparate in quella difensiva. Sul campo da gioco georgiano, domani alle ore 14.15 italiane, servirà una ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Georgia-Italia - le azzurre cercano il bis a Tbilisi e con tanti gol : E dopo Israele è il turno della Georgia. La Nazionale italiana di Calcio femminile torna nuovamente in scena. Il sofferto successo 3-2 di Tel Aviv ha soddisfatto per i tre punti ma non troppo per la prestazione. Le italiane hanno denunciato una condizione fisica non perfetta, sbagliando troppo in fase conclusiva e facendosi cogliere impreparate in quella difensiva. Sul campo da gioco georgiano, domani alle ore 14.15 italiane, servirà una ...

Georgia-Italia calcio femminile - Qualificazioni Europei 2020 : data - programma - orario e tv : Dopo la sofferta vittoria contro Israele a Tel Aviv, la Nazionale italiana di calcio femminile affronta il secondo incontro valido per le Qualificazioni agli Europei 2021 che si terranno in Inghilterra. La selezione del Bel Paese scenderà in campo domani alle ore 14.15 italiane allo stadio ‘Mikheil Meskhi’ di Tbilisi per affrontare le padrone di casa della Georgia. Sulla carta, la sfida non dovrebbe avere storia visto che le azzurre affrontano ...

Finlandia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 : programma - orari e tv : Dopo la trasferta in Armenia di giovedì 5, domenica 8 settembre un’altra sfida lontano dalle mura amiche attende l’Italia del calcio alle ore 20.45. La nostra Nazionale è infatti attesa da un’altra sfida verso le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, questa volta in casa della Finlandia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Finlandia-Italia, gara valida per le Qualificazioni agi ...

Italia-Armenia - Qualificazioni Europei 2020 : programma - orari e tv : L’Italia è pronta a scendere in campo per la sua quinta partita di qualificazione a Euro 2020 del Gruppo J. Il primo match di questa nuova annata si disputerà giovedì 5 settembre a Erevan contro l’Armenia. La compagine allenata dal CT Roberto Mancini, ancora a punteggio pieno, va a caccia dei 3 punti per allungare ulteriormente sulla terza posizione, detenuta proprio da Henrikh Mkhitaryan e compagni. La partita si giocherà alle ore ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia sfida Armenia e Finlandia. Date - programma - orari e tv : Riprende il percorso della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini nelle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, in vetta al gruppo J a punteggio pieno (12 punti), affronteranno nella quinta e sesta giornata di questo percorso l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 – Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 – ‘Tampere Stadion’ di Tampere), rispettivamente terza e ...

Qualificazioni Europei 2020 - l’Italia affronta in trasferta Armenia e Finlandia : i convocati del ct Mancini : Il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati per le gare in trasferta con Armenia e Finlandia, prima convocazione per Luca Pellegrini La Nazionale Italiana torna in campo per le Qualificazioni all’Europeo 2020, gli azzurri giocheranno in trasferta contro l’Armenia il 5 settembre a Yerevan e contro la Finlandia tre giorni dopo a Tampere. Roberto Mancini ha diramato nel pomeriggio di oggi la lista dei convocati per ...

Qualificazioni Europei 2021 : Israele-Italia su Rai 2 : Anche la Rai vuole continuare a puntare sul calcio femminile dopo il successo ottenuto con l'ultima edizione dei Mondiali, che si è svolta in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, e che ha visto l'Italia arrivare fino ai quarti di finale dopo un'assenza dalla manifestazione iridata durata 19 anni.Oggi, giovedì 29 agosto 2019, su Rai 2 andrà in onda la prima partita della nazionale azzurra, allenata dal commissario tecnico Milena Bertolini, valida ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide ad Armenia e Finlandia. Novità in arrivo per Mancini? : Dopo due sole giornate di Serie A è già tempo di sosta per il campionato italiano di Calcio. Nei prossimi giorni tornerà in scena la Nazionale per due match di qualificazione a Euro 2020 valevoli per il Gruppo J. Gli azzurri del CT Roberto Mancini, infatti, saranno impegnati contro l’Armenia ad Erevan giovedì 5 settembre alle ore 18.00 italiane, quindi seconda trasferta domenica 8 settembre alle ore 20.45 a Tampere contro la Finlandia. La ...