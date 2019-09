Nuova specie di balena dal becco scoperta in Giappone | chi è lo zifide Berardius minimus

Libero : La Nuova regola è troppo severa. Chiede a chi difende di rispettare una specie di galateo : Rizzoli aveva avvertito che il nuovo regola mento sarebbe stato una rivoluzione, scrive Claudio Savelli su Libero . E aveva ragione visto cosa è successo in campo a Firenze. Al Franchi ha subito fatto mostra di sé la nuova regola sui falli di mano. Rigore alla Fiorentina a causa del tocco di Zielinski. Un’applicazione corretta di una regola però troppo severa “perché impone un cambiamento nel modo di difende re. I difende nti devono ora ...

C’è una Nuova specie di scimmia in Amazzonia : chi è la splendida marmosa Mico munduruku : Un team di ricerca brasiliano ha scoperto nella foresta amazzonica una nuova specie di marmosa o uistiti, una piccola scimmia platirrina che è stata chiamata Mico munduruku , in omaggio a un popolo di indigeni che vive lungo il Rio delle Amazzoni. La scimmia ha una lunga coda bianca e diversi dettagli beige.Continua a leggere

Questo mini squalo luminoso appartiene ad una Nuova specie appena scoperta : il Tasca Americano : Questo mini squalo è lungo 14 centimetri, è nero, ma luminoso e sta in una mano: gli scienziati lo hanno studiato a fondo e, alla fine, hanno scoperto che non apparteneva ad alcuna specie attualmente conosciuta e per Questo ne è stata creata una nuova chiama 'squalo Tasca Americano' o Mollisquama mississippiensis.Continua a leggere