Il vulcano Shiveluch si risveglia | ceneri e lapilli mettono a rischio il Giappone con una

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Nella mattinata di martedì secondo l’ora locale, sulè stata registrata una importante eruzione esplosiva con rilascio di. La colonna eruttiva si è innalzata per oltre 5 chilometri e mezzo. La nuvola eruttiva carica disi è diffusa per oltre 85 chilometri in direzione sud-est” Le parole del comunicato del centro di osservazionelogico della regione, diffuso poche ore fa, hanno fatto il giro del mondo in poco tempo: nei siti web impazzano foto e video dell’immensa colonna di fumo che, librandosi in aria a fatica, per la densità dei suoi fumi vulcanici, si è distribuita in 5 chilometri e mezzo.Kamchatka Il responsabile regionale del Ministero delle Emergenze russo afferma che non sarebbero segnalati rischi per gli sparuti insediamenti sul territorio circostante, decisamente selvaggio e poco abitato....

loria_davide : Il vulcano #Shiveluch ha eruttato nei giorni scorsi in #Kamchatka mandando le sue ceneri a 20 km di altezza (… - BlogNews_it : Super eruzione del vulcano Shiveluch in Kamchatka: meteo globale a rischio -