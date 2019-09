I 10 unicorni dell’intelligenza artificiale

Fonte : wired

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Intelligenza(Getty Images) Quelloè uno dei mercati che negli ultimi anni ha visto l’espansione maggiore per quanto riguarda il comparto delle tecnologie, con un valore stimato attorno ai 190 miliardi di dollari entro il 2025 e un tasso annuo di crescita del 36,6%, secondo i dati della società di ricerca Markets and markets. Sempre più aziende si stanno quindi rendendo conto che la competizione si gioca soprattutto sull’impiego e lo sfruttamento di sistemi di machine learning e di software Ai, e a livello globale le startup che offrono servizi in quest’ambito si concentrano soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. Se da sola la società cinese ByteDance, grazie a piattaforme come TikTok o Toutiao, è arrivata in sette anni a essere valutata oltre 75 miliardi di dollari e con finanziamenti per oltre 3,1 miliardi, nelle retrovie esistono anche ...

