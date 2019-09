Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La patria del colosso farmaceutico entro quattro anni vieterà l’utilizzo dell’ingrediente giudicato cancerogeno. La decisione potrebbe avere effetto domino sulle 18mila cause intentate negli Usa contro il diserbante «ereditato» da Monsanto

fisco24_info : Glifosato verso il bando in Germania: Bayer teme ripercussioni in tribunale: La patria del colosso farmaceutico ent… - ivan_toby : Glifosato verso il bando in Germania: Bayer teme ripercussioni in tribunale - finanza24 : Glifosato verso il bando in Germania: Bayer teme ripercussioni in tribunale -