Brexit | il leader della Camera dei Comuni si sdraia sui banchi | la lezione della deputata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Il suo linguaggio del corpo dimostra il disprezzo che ha per quest’Aula e per le persone”. Ladel Green Party, Caroline Lucas, ha apostrofato come “sprezzante” il comportamento deldei, Jacob Rees-Mogg, praticamenteto suidel Parlamento inglese,in uno dei giorni più importanti sul futuro del Paese in tema di. Altri parlamentari dell’opposizione gli hanno urlato di sedersi correttamente. L'articolo, ildeisisui: ladel Green Party proviene da Il Fatto Quotidiano.

you_trend : ???? Cosa succederà adesso? ?? Il premier #BorisJohnson ha annunciato una mozione per elezioni anticipate (servono… - repubblica : Brexit, il leader della Camera dei Comuni 'sdraiato' in Parlamento durante il dibattito: la foto diventa virale [ne… - antoguerrera : @repubblica @RepubblicaTv @GuardianHeather @lewis_goodall +++ Attenzione, prima grossa crepa nel clan tory di Boris… -