Vodafone Special Minuti 50GB diventa più conveniente per i clienti Iliad

Vodafone continua ad offrire le sue Vodafone Special a partire da 4 - 99 Euro al mese : continuano le offerte Vodafone Special a partire da 4,99 Euro: ecco quali sono e tutti i dettagli su costi e attivazione.

Ecco tutte le offerte Vodafone Special ancora attivabili in questo fine agosto : Ecco tutte le offerte Vodafone Special ancora attivabili in questo fine agosto da coloro che effettueranno la portabilità da specifici operatori: troviamo Vodafone Special 1000 40MB, Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB.

SIM gratuita e primo mese incluso con Vodafone Special da 4 - 99 euro e call center : Vodafone Special 1000 40MB e Special Minuti 50GB potranno essere attivate con primo mese incluso e SIM gratuita da alcuni ex clienti contattati tramite call center. Ecco come funziona.

Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4 - 99 euro al mese con minuti illimitati - 1000 SMS e solo 40 MB di internet : Vodafone lancia una nuova Special 1000 da 4,99 euro al mese. C'è poco da esultare però: ci sono minuti illimitati e 1000 SMS, ma solo 40 MB di internet!

Vodafone non si ferma nemmeno a Ferragosto : ecco le offerte Special e Up attivabili a partire da 4 - 99 euro : Vodafone non si ferma nemmeno a Ferragosto: ecco le offerte Vodafone Special e Vodafone Up attivabili a partire da 4,99 euro in tutti i punti vendita

Vodafone Special Minuti 50GB è tornata per alcuni ex-clienti selezionati : Ieri ad una nuova campagna dedicata ad alcuni ex clienti Vodafone ai quali viene proposto di tornare con Vodafone Special Minuti 50GB a 7,99 euro

Avete visto quante Vodafone Special Minuti ad agosto? Si parte da 6 euro al mese : L'intero pacchetto di offerte Vodafone Special Minuti è attivabile fino a fine mese grazie alla proroga di Vodafone.

Vodafone aggiorna la lista degli operatori di provenienza per l'offerta Special Minuti 50GB : Vodafone aggiorna la lista degli operatori di provenienza per le offerte consumer ricaricabili "operator attack" della gamma Vodafone Special Minuti attivabili nei negozi aderenti. Ecco la lista delle offerte Vodafone Special in edizione limitata valida dal 16 Luglio 2019 (salvo eventuali cambiamenti) attivabile presso i rivenditori Vodafone aderenti fino a esaurimento scorte.