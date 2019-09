Monica Leofreddi mi piacerebbe tornare in tv non dipende da me

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di martedì 3 settembre 2019) La giornalistasu “Instagram” ha voluto rispondere ai tanti fan che ogni giorno le scrivono per sapere quando potranno rivederla in tv, spiega che la cosa non dipenda affatto da lei: “Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv’ oppure ‘quando torni con un tuo programma?’ Io rispondo sempre NONDA ME” – ha spiegatosul suo profilo “Instagram” – “Lavoro da quando avevo 16 anni, il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita. Miad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l’affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!”. Laavrebbe voglia di rimettersi in gioco. Da molto tempo non la vediamo condurre un programma tutto suo, e in replica ad ogni ...

