Matera | pescavano granchi in un' area protetta | multati cinesi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Emanuela Carucci I crostacei sono stati sequestrati e rigettati in mare È accaduto a Torre Mozza, una località di Policoro, un Comune in provincia di. I carabinieri forestali di Scanzano Jonico, sempre nelno, hanno sorpreso alcuni cittadini di nazionalità cinese intenti a pescaree specie marine protette all'interno di alcuni laghetti artificiali di acqua salmastra nei pressi della foce del fiume Agri. I pescatori, che erano sprovvisti di autorizzazione, hanno ricevuto una sanzione amministrativa. Il pescato è stato sequestrato, insieme all'attrezzatura utilizzata per la pesca, e rigettato in mare, rientrando così a far parte dell'ecosistema dell'. Come si legge sul sito "mondimedievali", la zona di torre Mozza è nota già dal Regno di Napoli. L'nei pressi di Policoro prenderebbe il nome dalla presenza di una costruzione che sarebbe ...