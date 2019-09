Lucha Y Siesta | dopo bombardamento di mail invasione di messaggi ad Atac

Lucha y Siesta Nudm : il 5 assemblea per mobilitazione - no a sgombero : Roma – Le attiviste della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma, assieme a Non Una Di Meno, lanciano per giovedi’ 5 settembre un’assemblea pubblica in cui si discuteranno le prossime mobilitazioni, tra cui quella contro lo sgombero dello stabile di via Lucio Sestio 10, al Tuscolano. È dello scorso 29 agosto, infatti, la notizia di un imminente intervento per la liberazione coatta dell’edificio di ...