La paura della gang di Massimo Carminati per la Cassazione e quello strano video di

Open Arms - giudice dispone dissequestro della nave. Salvini : “Indagine contro di me - non ho paura” : Il gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato il sequestro della Open Arms. Il provvedimento era stato disposto dal capo della procura, Luigi Patronaggio, il 20 agosto. Disposta contestualmente la restituzione della nave alla ong. Secondo il magistrato, infatti, "non sussistono" esigenze probatorie e all'equipaggio non viene ascritta "alcuna responsabilità".Continua a leggere

Crisi - Zingaretti al Quirinale : “Mettiamo fine alla stagione dell’odio - del rancore e della paura” : “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il tentativo di dare vita a un nuovo Governo con una nuova maggioranza. Gli abbiamo detto di aver accettato la richiesta del M5S di indicare il nome del presidente del Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nuovo governo porterà “una nuova sfida, ...

“Ho paura che mamma resti sola” - si avvera la profezia di Nadia Toffa : morta anche la nonna della Iena : Il cuore della signora Maria Cocchi non ha resistito al dolore per la perdita della nipote, smettendo di battere pochi giorni dopo quello di Nadia Toffa Nuovo lutto nella famiglia di Nadia Toffa, dopo la scomparsa della famosa ‘Iena’ è venuta a mancare anche la nonna, il cui cuore non ha retto alla morte della nipote. Maria Cocchi si è spenta così all’età di 97 anni, lasciando nello sconforto i propri parenti, già toccati ...

Matteo Salvini - la richiesta dei Cinque Stelle : "Si dimetta e basta o ha paura della poltrona?" : Il Movimento 5 Stelle torna alla ribalta e dopo il discorso di Matteo Salvini in Senato pone l'ex alleato di fronte a un aut aut. "Salvini la sua scelta l'ha già fatta. Chiedendo di tornare al voto non vuole più governare con il M5S. Chiedendo di sfiduciare Conte non vuole più questo governo. Quindi

Nadia Toffa - l'amico fisioterapista : «Non aveva paura della morte - alla fine era lei a confortare noi» : Bresciano, amico di Toffa da 15 anni, Fabrizio Gardina è il medico che la giornalista ha ringraziato pubblicamente lo scorso maggio, via social, per averla «letteralmente rimessa in...

Il coraggio della politica contro il ministro della paura : Che solitatio y triste final, per quello che doveva essere un 2019 bellissimo, sotto le insegne del governo del cambiamento. Dopo mesi di porti chiusi e accise della benzina rimaste al loro posto, di povertà abolita dai balconi e criminalizzata per le strade, sgomberata dalle ruspe, pare finire così il contratto giallo-verde: con una improvvisa accelerata estiva imposta dal segretario della Lega e ministro degli interni, che ...

Crisi di governo - Fratoianni (SI) : “Salvini ha paura della manovra - gli interessa solo il potere” : “Messaggio alla politica e ai cittadini che amano questo Paese: di fronte a un uomo che pensa solo al proprio potere, c’è bisogno di organizzare una proposta forte, semplice, con idee nuove. Incontriamoci subito”. Così Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un video messaggio postato su Facebook. L'articolo Crisi di governo, Fratoianni (SI): “Salvini ha paura della manovra, gli interessa solo il potere” proviene da ...

Borsa - gli effetti della crisi : Atlantia sale - ora la revoca concessioni fa meno paura : A Piazza Affari acquisti sulla holding che fa capo ai Benetton, con gli investitori che si interrogano su quanto la fine anticipata dell'esecutivo possa incidere su due delicati dossier: le licenze di Aspi e il salvataggio Alitalia

Strage a San Marco in Lamis - il ricordo della vedova Luciani : "Non bisogna più avere paura" : La commemorazione con don Ciotti a due anni dall'esecuzione mafiosa. I fratelli Luigi e Aurelio Luciani sono vittime innocenti di mafia: erano di passaggio dove i killer stavano uccidendo il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma

Russiagate - la Boschi attacca Salvini : ‘Il capitano coraggioso ha paura della verità’ : Maria Elena Boschi riaccende lo scontro con Matteo Salvini sul cosiddetto Russiagate. Ospite de "L’Aria Che Tira Estate" su La7, l’esponente renziana del Pd è partita subito all’attacco del Ministro dell’Interno, colpevole a suo dire di non avere avuto finora il coraggio di dire nemmeno una parola sull’inchiesta della procura di Milano sulla presunta corruzione che vede coinvolti uomini a lui molto vicini come Gianluca Savoini. La Boschi è un ...

“Dammi i soldi”. paura per Fiorella Mannoia - la polizia a casa sua nel cuore della notte : Paura per Fiorella Mannoia, costretta a chiamare la polizia l’altra notte per bloccare una stalker. È successo nella notte tra lunedì e martedì. La stalker, una 31enne romana, si è presentata sotto l’abitazione della cantante nel quartiere di Torpignattara. A quanto si apprende dalle colonne del Messaggero, avrebbe citofonato a lungo e poi con una panca ha provato a sfondarne la porta. Fiorella Mannoia, che ha sempre vissuto con la massima ...

paura a Trieste - crolla il tetto della piscina Acquamarina : “Poteva essere una strage” : Paura a Trieste dove è crollato il tetto di Acquamarina, piscina terapeutica famosa che si trova sulle Rive. Indagini sono in corso per scoprire le cause dell'incidente. Nessun ferito: la struttura era chiusa per miracolo da sabato scorso per lavori di manutenzione. Salvi 4 operai che erano all'interno.Continua a leggere

paura alla stazione di Firenze Santa Maria Novella - crolla soffitto della pensilina : L'episodio, avvenuto lungo la pensilina che si trova lato via Valfonda, solo per puro caso non ha coinvolto persone e provocato feriti. Ad evitare conseguenze peggiori sicuramente è stato l'orario in cui si è verificato il fatto, intorno alle 2 della notte. Dalle prime verifiche il sospetto è che a causare il crollo possa essere stata una infiltrazione di acqua.Continua a leggere