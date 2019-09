Incendi | rogo di plastica | forse per la propagazione da sterpaglie

Incendi Sicilia : rogo lungo la statale nel palermitano - disagi sulla SS113 : E’ stata riaperta alla circolazione stradale la statale 113 ‘Settentrionale Sicula’, provvisoriamente bloccato tra Partinico e Balestrate, nel palermitano. Lo stop alle auto era stato causato da un Incendio divampato lungo la statale. Sul posto i vigili del fuoco e il personale di Anas per la gestione della viabilità. L'articolo Incendi Sicilia: rogo lungo la statale nel palermitano, disagi sulla SS113 sembra essere il primo su ...

Vasto Incendio di sterpaglie questo pomeriggio alle 15 in via Arrigo Benedetti, in zona Casal Bruciato, nella Capitale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

E' stato spento e bonificato l'Incendio che intorno alle 13 si è sviluppato a Mompantero (Torino), a valle della frazione Seghino. Lo segnala la protezione civile del Piemonte su Twitter, secondo cui sul posto sono intervenuti sei volontari dell'Aib, Corpo antIncendi boschivi del Piemonte, cinque vigili del fuoco, oltre a carabinieri e carabinieri forestali.

Un Incendio nel Casertano ha provocato l'esplosione di un ordigno bellico e il ferimento di due persone. Il fatto è accaduto Verso le 16.15 di questo pomeriggio, in localita' Selva nel Comune di Giano Vetusto. la deflagrazione del residuato probabilmente della seconda guerra mondiale ha ferito due operai della Squadra antIncendi boschivi della Comunita' montana Monte Maggiore di Formicola impiegati nelle operazioni di

Ancora Incendi in Calabria dove nella provincia di Catanzaro si sono verificati diversi roghi sopratutto nelle ultime 24 ore. Nel pomeriggio, la situazione maggiormente critica ha riguardato le località Trearie e Corbino nel comune di Gimigliano, dove un Incendio ha colpito una zona di macchia mediterranea alta in prossimita' di abitazioni, con un fronte fuoco molto vasto. Sul posto squadre boschive dei vigili del fuoco, squadre della sede

Un vasto Incendio di sterpaglie si e' verificato nel primo pomeriggio, attorno alle 14:30, in via della Pisana a Roma. Le fiamme si sono estese da via Ponte Galeria a via Monte Stallonara. Sul posto sono a lavoro gli agenti della Polizia locale del gruppo Marconi per permettere lo svolgimento delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco.

L'Incendio a Gran Canaria "risponde alla nuova tipologia di incendi strettamente legata ai cambiamenti climatici e a condizioni meteorologiche estreme, con ondate di calore, bassa umidità – al di sotto del normale – e vento forte". A sostenerlo è la portavoce dell'organizzazione ambientalista Wwf ed esperta in incendi, Lourdes Hernandez, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Vanguardia.

E' stato spento l'Incendio divampato nel pomeriggio a ridosso della Statale 131 ad Abbasanta: la strada che collega Cagliari a Sassari e' stata quindi riaperta al traffico. Le squadre a terra, con l'aiuto di due elicotteri regionali tra i quali il Super Puma nel giro di breve tempo hanno avuto ragione del fuoco, ma l'emergenza Incendi si e' solo spostata. Un altro rogo e' divampato, infatti, poco dopo a

INCENDIO a GRAN CANARIA, Isole Canarie in fiamme: 8000 PERSONE EVACUATE e migliaia di ettari bruciati, le ultime notizie dalla Spagna.

Un Incendio è divampato nella notte a Lipari, su Monte Sant'Angelo. Le fiamme si sono estese per tutta la montagna lato nord verso Quattropani per circa 10 ettari: distrutta la macchia mediterranea. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia forestale. Il rogo è stato spento all'alba.

Un Incendio è divampato oggi pomeriggio a Catanzaro, nella zona di via Barlaam da Seminara: in fiamme arbusti e macchia mediterranea. Il rogo è scoppiato nella zona adiacente alla SS80 e si è esteso rapidamente lungo il costone raggiungendo le case ed un capannone industriale. Sul posto i vigili del fuoco e un mezzo aereo. Per completare lo spegnimento in sicurezza, la SS280 è stata chiusa in direzione Lamezia Terme fino al termine delle

Da mezzogiorno la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa, nel Catanese, è impegnata per spegnere un vasto Incendio di vegetazione e sterpaglie. All'opera anche personale della Forestale e militari dei carabinieri. Due elicotteri antIncendi hanno effettuato più lanci a supporto delle personale impegnato a terra. Al momento, circa 20 ettari di terreno sono stati interessati dalle fiamme. Alcune villette, per

Un vasto Incendio è scoppiato ieri sera nella Riserva Ciane Saline di Siracusa: divorati ettari di verde. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per circoscrivere le fiamme ed evitare gravi conseguenze.

Ancora una giornata di incendi in Sardegna. Il vento di maestrale e le alte temperature hanno alimentato roghi in diverse zone dell'isola. Particolarmente rilevante l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio a Pula, nell'hinterland di Cagliari. Un anziano si è sentito male ed è stato soccorso dagli uomini del Corpo forestale che lo hanno raggiunto in elicottero. Per domare le fiamme, che si stavano avvicinando