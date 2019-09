Il maiale di cui si butta via tutto

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2019) Si sa che alcuni animali sono più uguali degli altri, pertanto non starò a sindacare la scelta di una signora torinese: la quale, posta dal compagno di fronte all’alternativa fra stare con lui e accudire ventidue maiali salvati dalla macellazione, ha mollato il bipede implume in favore dei setolosi

