“Gli incantesimi di Harry Potter sono veri Attenti a pronunciarli | si tratta di

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Chi non ha mai guardato (o letto) la saga di, sperando di poter adoperare qualche incantesimo del ragazzino più celebre del grande schermo? Il pastore della St.Edward Catholic School di Nashville, Dan Reehil, ha scelto di seguire i consigli degli esorcisti, liberandosi di tutti i libri della saga di J.K.Rowling nella scuola cattolica privata del Tennessee. “Le maledizioni e gliche vengono usati nei librie quandoletti da un umano rischiano di evocare gli spiriti maligni. Questi libri presentano la magia sia in bene che in male, il che non è vero, in realtà è un inganno intelligente” Questa la mail ufficiale del reverendo mandata a tutti i genitori. Fino al 2018, l’opera di J.K. Rowling era in bella vista sugli scaffali della biblioteca della scuola, ma, con l’apertura della nuova biblioteca per l’anno accademico 2019-2020, ...

