Ghost Recon Breakpoint - prova

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Come spesso reiterato su altre sponde videoludiche, la guerra non cambia mai. Sono infatti i soldati a cambiare, facendosi carico di cicatrici destinate a corroderne per sempre la percezione del mondo. È quello che è successo a Cole Walker, ex leader della squadra specialeinterpretato da Jon Bernthal, un mastino assetato di sangue che ha visto decine dei suoi compagni cadere con la faccia nel fango, un uomo che ha dedicato la vita alla protezione della bandiera degli Stati Uniti senza ottenere nulla in cambio, se non qualche fredda pacca sulla spalla.Il protagonista Nomad conosce bene il suo avversario, sa quanto possa essere pericoloso: non si tratta del classico aspirante Escobar richiuso in una villa ai confini del mondo, ma di uno stratega navigato, di un professionista forgiato fra le fiamme dei conflitti mediorientali capace di decimare le forze della squadraa meno ...

Eurogamer_it : Cinque ore a Parigi in compagnia di Ghost Recon: Breakpoint, e da cacciatori siamo diventati prede. #prova - giobboh : RT @InstantGamingIT: Ottieni la beta per Ghost Recon: Breakpoint a -40% su Instant Gaming. Cosa aspetti? - InstantGamingIT : Ottieni la beta per Ghost Recon: Breakpoint a -40% su Instant Gaming. Cosa aspetti? -