Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Lo scorso weekend ènel disinteresse generaledi finzione di Wim. Ultimo si fa per dire: sì tecnicamente lo è, ma è di due anni fa e fino a oggil’aveva voluto distribuire. Eppure i protagonisti sono due quasi divi, il premio Oscar Alicia Vikander e James McAvoy. Ne hannoto in pochissimi. È la maledizione di Wim: negli anni Settanta e Ottanta era la punta di diamante del nuovo cinema tedesco, oggi sembra quasi che non esista.un tempo era adorato per titoli che distribuivano cinefilia intelligente a piene mani (Nel Corso Del Tempo, il proverbiale Lo Stato Delle Cose). Quando poi fiutò l’aria di riflusso degli anni Ottanta, cambiò stile e si mise a intagliare un cinema allo stesso tempo di genere e d’autore, inche strizzavano l’occhio al ceto medio riflessivo mescolando emozioni e pensosità filosofica. ...

StefanoFedele : È uscito Submergence, l’ultimo film di Wim Wenders. Ma non ne parla nessuno. Perché? -