Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 3 settembre 2019) Il gruppoTre aggiorna nuovamente lada seguire per ottenere ladella SIM indi. L'articololaper ladi una SIMTre indiproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Cambia la procedura per la sostituzione di una SIM Wind Tre in caso di furto o smarrimento - mondomobileweb : Wind Tre cambia la procedura per sostituire la SIM in caso di furto o smarrimento - andreamaurino : @dariodivico se non ricordo male il 6 settembre si avvia la procedura di chiusura degli altiforni ex+ilva se non cambia la norma ambientale -