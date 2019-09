Universo Ferrari - A Fiorano apre la nuova mostra tematica del Cavallino

F1 : Maranello apre al pubblico rosso - a settembre esposizione “ Universo Ferrari” : Il grande pubblico potrà entrare per la prima volta nelle viscere della Ferrari nel mese di settembre . La Casa di Maranello , infatti, ha deciso di organizzare un’ esposizione dal nome “Universo Ferrari”, per la quale sono già partite le prenotazioni. Le date sono quelle dei weekend del 21-22 settembre e del 28-29 dello stesso mese. Al prezzo di 30 euro (che comprende anche la visita al museo Ferrari) si potranno ammirare da ...

