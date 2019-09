Un autunno difficile per il governo di Baghdad

Fonte : internazionale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Mentre continuano le tensioni regionali, il parlamento iracheno deve affrontare l’opposizione e l’approvazione della legge di bilancio. Leggi

hoonjicheok : @alewex :^)))) devo vedere come sarò messa, soprattutto per quest'autunno sarà un po' difficile però!!! Appena poss… - quirkytraveller : RT @Spain_in_CH: Sappiamo che il ritorno dalle vacanze è difficile, quindi suggeriamo qualche fuga per l'autunno. Scegli quello che ti piac… - Roberta3881 : RT @picchina: Mi aspetta un autunno difficile, in cui molto cambierà, in cui io perderò ancora un altro pezzo di gioia e serenità. Ho cerca… -