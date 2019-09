UFC 242 | Khabib vs Poirier ad Abu Dhabi | sabato 7 settembre su DAZN

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Sarà la "The Arena" di Abu(Emirati Arabi Uniti) ad ospitare l'attesissimo UFC 242, evento che segnerà il ritorno nell'ottagono del campione dei pesi leggeriNurmagomedov. Il 30enne atleta del Daghestan è infatti assente dalla scena dalla vittoria contro la superstar Conor McGregor avvenuta ad ottobre 2018 nel corso di UFC 229. La rissa scatenata nel dopo match con l'entourage dell'irlandese ha portato la promotion a squalificaree McGregor, con il primo che ha scontato una squalifica di nove mesi. Il ritorno del campione:cederà il passo? Nel lasso di tempo in cui l'imbattuto Nurmagomedov, 27 successi in carriera, è rimasto lontano dal ring, la UFC ha istituito il match per il titolo ad interim. E' qui che è entrato in scena Dustin, 30enne statunitense, capace di conquistare la cintura ad interim con una convincente vittoria ai punti sul co-sfidante ...