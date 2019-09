Tokyo è ancora la città più sicura del mondo | secondo l’Economist

Canoa velocità - Mondiali 2019 : Italia ancora distante dal vertice nel settore femminile. Qualificazione a Tokyo 2020 difficilissima : L’Italia del settore femminile della Canoa velocità continua a soffrire, tanto che alla cronica assenza di azzurre competitive in campo internazionale nella canadese, si sono aggiunte le selezioni interne prima dell’inizio dell’ultimo ritiro della Nazionale, che hanno portato i tecnici ad individuare le atlete da schierare in tre delle quattro specialità olimpiche del kayak, non formando neppure il K4 500. Così per quanto ...

Nuoto - Mondiali 2019. Italia : analisi di un trionfo. Progetti e avanguardia tecnica per crescere ancora in vista di Tokyo 2020 : Un trionfo. Non c’è definizione migliore da legare al bilancio dell’Italia del Nuoto in piscina ai Mondiali di Gwangju. La migliore spedizione di sempre, per medaglie conquistate, per finali ottenute, per risultati cronometrici e piazzamenti. Un tesoro di cui lo sport Italiano deve andare orgoglioso perché frutto di una crescita costante, generalizzata e non di exploit di pochi atleti ma di risultati dell’intero movimento, con tante luci e poche ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati. Al momento 7 italiani qualificati per Tokyo 2020 - ma si può ancora crescere : Il percorso di qualificazione ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 nel Judo è entrato nella seconda e decisiva fase in cui ogni singolo torneo potrebbe fare la differenza in termini di punteggio per il ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. Il 25 maggio 2020 si chiuderà il periodo utile per ottenere il pass per il Giappone, perciò nei prossimi dieci mesi si profila una lunga maratona per assicurarsi un biglietto per le prossime Olimpiadi ...