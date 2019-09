Scoperto pianeta gigante con un’orbita assurda | mai vista prima | è figlio di una

Fonte : scienze.fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2019) Studiando i dati raccolti per venti anni dalla stella HR 5183 gli scienziati hannoun esosco con un'orbita eccentrica, maiper un oggetto di questo tipo. Il corpo celeste, caratterizzato da una massa tripla rispetto a quella di Giove, impiega 74 anni per completare un giro e viene sottoposto a una vera e propria fionda gravitazionale.

