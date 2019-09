«La vita dolce» | 15 esercizi per la felicità

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Costruite il vostro percorsoEsprimete un desiderio... anzi un capriccioTrovatevi un mecenateMettete alla porta chi vi fa soffrire Ricordatevi che non siete immortaliOffrite un caffè a un vicino di casaLa ricchezza fa la?Siate giovani e saggiMangiate in modo sempliceBrindate ai vostri nemiciAndate a vivere in un faroNon tutto il male vien per nuocere Guardate in faccia le stelleColtivate l'amoreDormite bene e poi risvegliateviSapete chi è Epicuro? Fu uno dei filosofi più fraintesi della Storia. Vissuto in un periodo estremamente mutevole e precario, quando si trasferì ad Atene, nel 306 a.C., dopo la cacciata del tiranno Demetrio Falereo, la città era lontana anni luce dai fasti dell’età di Pericle, che solo un secolo prima aveva posto le basi per quella che ancora oggi chiamiamo democrazia. «Nel suo Giardino accoglieva tutti gli studenti che volessero approfondire e praticare ...

