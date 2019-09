Governo | Conte convoca capigruppo M5S e Pd Di Maio vede Di Battista | «Dipende tutto da

Governo : iniziato a p. Chigi incontro Conte e delegazioni Pd-M5S : Roma, 2 set. (AdnKronos) – E’ iniziato a palazzo Chigi l’incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e i capigruppo di Pd e M5S. L'articolo Governo: iniziato a p. Chigi incontro Conte e delegazioni Pd-M5S sembra essere il primo su SPORTFAIR.

M5s - il senatore Di Nicola : “Ecco perché dirò Sì al Governo Conte 2 e mi fido del voto sulla piattaforma Rousseau” : E’ stato tra i primi a difendere la linea di Beppe Grillo e a chiedere di far partire un dialogo con il Partito democratico. Oggi, a meno di 24 ore dalla consultazione sulla piattaforma Rousseau, il senatore M5s Primo Di Nicola annuncia che voterà Sì al governo Conte 2. “sulla base di un contratto condiviso abbiamo governato con una Lega francamente indigeribile“, dice a ilfattoquotidiano.it, “non vedo perché non si possa ...

Governo - Di Maio : “Sì a esecutivo ma non a tutti i costi. Conte miglior premier possibile” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ribadisce il suo parere favorevole alla formazione di un nuovo Governo con il Pd, "ma non a tutti i costi". Durante un'intervista, Di Maio sottolinea che la priorità è capire "cosa si deve fare insieme". E ritiene che il miglior presidente del Consiglio possibile oggi sia Giuseppe Conte.Continua a leggere

Governo Pd – M5s - si passa ai fatti : la decisione di Conte : Oggi pomeriggio a palazzo Chigi un nuovo incontro, dopo quello di sabato, tra il premier incaricato, Giuseppe Conte, e i capigruppo di Pd e M5S per spianare la strada al nuovo esecutivo. Il principale nodo da sciogliere resta la questione dei vice presidenti del consiglio. A farlo sapere sono sono fonti dem, che spiegano come all’incontro parteciperanno sia i capigruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, sia quelli del ...

Governo : Di Maio - ‘Conte miglior premier possibile - Lega ha sprecato occasione storica’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – Matteo Salvini, ‘in questi giorni mi aveva proposto di fare il presidente del Consiglio, per provare a ricucire e quindi a creare di nuovo un’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega. Io credo che Giuseppe Conte sia il presidente del Consiglio migliore che l’Italia possa avere in questo momento, e penso anche che la Lega ha avuto la sua occasione per governare con noi, di governare questo Paese, e ...

Conte incontra i capigruppo M5s-Pd | Di Maio : nuovo Governo dipende da Rousseau : Potrebbe essere il vertice decisivo per la nascita o il fallimento del nuovo governo giallorosso. Nascita che comunque - fa sapere Luigi Di Maio - dipenderà dall'esito del voto su Rousseau. A Palazzo Chigi sono arrivati i capogruppo dei due schieramenti

Voto su Rousseau - sì o no al Governo Conte 2? Il commento del direttore del Fatto.it Peter Gomez : Alla vigilia del Voto su Rousseau, attraverso cui gli iscritti del M5s si esprimeranno se dare o meno il via libera a un governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto dai gruppi parlamentari del Partito democratico e dagli stessi 5 stelle, il commento del direttore del FattoQuotidiano.it, Peter Gomez: “È un esercizio di democrazia. Ecco perché dovrebbero dire sì“. L'articolo Voto su Rousseau, sì o no al governo Conte 2? Il commento ...

Piattaforma Rousseau - voto sul Governo Pd-M5s/ Conte vede capigruppo Dem-5Stelle : Conte incontra capigruppo Pd-M5s alle 17: programma di Governo e nodo vicepremier. Piattaforma Rousseau, Di Maio 'domani il voto decisivo'

Governo - alle 17 - 30 vertice Pd-M5S da Conte. Di Maio : «Nascita Governo dipenderà dal voto su Rousseau» : Riunione dello stato maggiore dei Cinque Stelle. vertice del Pd al Nazareno. Paragone (M5S): «Pattuglia di Fi guidata da Letta pronta a votare sì». Le critiche di Grillo a Di Maio

Governo - Conte convoca i capigruppo M5S e PD a Palazzo Chigi : Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo gli ultimi incontri di questa mattina, ha convocato a Palazzo Chigi le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico con l'obiettivo di discutere del programma di Governo.Queste sono le ore decisive per la formazione del Governo M5S-PD. Domani mattina i sostenitori di M5S iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a decidere se questa alleanza si dovrà fare e il Movimento 5 ...

