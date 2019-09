Damascelli | dicono che la Var restituisca giustizia al calcio | invece lo rende freddo e

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) Una buffonata che continua. Tonyparla così del Var dalle colonne de Il Giornale. L’occasione per parlarne è il gol di Lautaro Martinez. Non tanto il fatto che sia regolare o meno, ma il tempo lunghissimo che ha portato alla decisione da parte dell’arbitro. Maresca è dovuto ricorrere al Var per un fallo netto che tutti avevano visto, compreso lui. “che tutto ciòcredibilità eal football, in verità lo sta trasformando in una disciplina fredda e indisponente”.analizza la seconda giornata di campionato. E così, l’Inter, scrive, gli è apparsa “molliccia” nella prima parte del match, “non in linea con le idee e gli strilli di Conte Antonio”. Il Cagliarisi è mostrato rabbioso, “tenuto sù di giri da tale Nainggolan, un altro colpito dalla purga cinese-salentina”. Il ...

