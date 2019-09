Con lo scooter contro un palo | morto giovane nel teatino

Palermo - perde il Controllo dello scooter e cade : muore Alessio - 25 anni : Alessio Terrasi ha perso la vita ieri sera lungo la strada per Piano dell'Occhio, dove è caduto mentre era in sella al suo scooter, un Honda Sh 300. Il giovane aveva da poco terminato il suo turno di lavoro in una macelleria.Continua a leggere

In scooter col fratello - centrati da un'auto sulla Consolare : Aurora è morta - aveva 14 anni : Una Peugeot 206 avrebbe tagliato la strada allo scooter nel tentativo di effettuare un'inversione di marcia. Un'ambulanza...

Incidente Messina - sContro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

Magnate russo investe un uomo su uno scooter ma ha fretta - apre il suo portafogli e regala al malcapitato 4 mila euro in Contanti - poi scompare nel buio : In pochissimi mesi in Russia sono aumentati in modo considerevole le persone che hanno un conto in banca rilevante. I nuovi ricchi dell’Est stanno invadendo sempre più le nostre spiagge con yacht da mille e una notte e soggiornando in hotel extralusso. Uno di questi magnati russi in Versilia, stava percorrendo di notte una litoranea quando, per cause non ancora ben definite, ha investito uno scooter. L’auto sulla quale viaggiava il ...

Tragedia in Costiera Amalfitana - quindicenne perde la vita dopo uno sContro in scooter : Praiano in lutto per la morte di Pietro Villani, il quindicenne che questa notte è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale con un altro ciclomotore a Vettica, sulla Costiera Amalfitana. Inutili i soccorsi, il giovane è morto poco dopo la folle corsa in ospedale. Il tremendo impatto Aveva soltanto quindici anni e una vita dinanzi a sè, piena di desideri da realizzare e di progetti da costruire con estremo sacrificio giorno dopo ...

Fugge in scooter ad alt Carabinieri ma va a sbattere Contro auto della Polizia : Poco dopo aver rubato uno scooter 125 un 52 enne romano (con precedenti penali) si è visto alzare davanti, in via Pietro Bembo, a Primavalle, la paletta dei Carabinieri impegnati in un posto di controllo. Ma, invece di fermarsi, l'uomo ha accelerato puntando il militare e andando a sbattere con il parabrezza proprio contro la paletta che gli aveva intimato l'alt. La pattuglia del posto di blocco, della Stazione Carabinieri Roma Montespaccato, ...

Bergamo - investiti in scooter dopo lite : morto il seCondo ragazzo : Bergamo, investiti in scooter dopo lite: morto il secondo ragazzo Il 18enne Matteo Ferrari era in coma irreversibile da domenica. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi Parole chiave:

Travolti in scooter da auto dopo lite : morto anche il seCondo ragazzo : I genitori del giovane, Matteo Ferrari, 18 anni, hanno dato il loro consenso per il prelievo degli organi

Tre 16enni ubriachi su uno scooter in fuga Contromano : paura al Vomero : Nella notte i carabinieri della compagnia Vomero e del reggimento Campania hanno denunciato in stato di libertà tre 16enni incensurati residenti in via Catone, via Domenico Quaranta e via...

Andare in giro Con Jyroball - lo scooter a sfera autobilanciante : (Foto: Jyroball) A dimostrazione che gli hoverboard e scooter elettrici siano tra i trend più in crescita arriva un interessante progetto irlandese che ha spopolato sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Si chiama Jyroball e appare proprio come una sfera grande più o meno quanto un pallone da calcio che si può cavalcare aprendo due poggiapiedi sui lati per muoversi in modo veloce, agile – e pulito, vista la propulsione data dal motore ...

Con lo scooter investe un agente - poi si schianta Contro l'auto della polizia : Maria Girardi Il giovane 22enne di Taviano è finito ai domiciliari con le accuse di resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale Scene degne da film quelle che hanno visto protagonista nella tarda serata di mercoledì 31 luglio David Ben Rizzo, 22 anni, di Taviano (Comune in provincia di Lecce) che, sprovvisto di patente, ha deciso di darsi alla fuga. Nella precipitosa ritirata, tuttavia, ha investito un capopattuglia ...

SContro tra auto e scooter Poste - morto un 48enne : Roma – Un incidente con esito mortale e’ avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via della Salvia, all’incrocio con via della Canapa, zona Acilia. A perdere la vita, in seguito ad uno Scontro tra una moto delle Poste ed un’auto, un uomo di 48anni. Al volante dell’automobile un italiano di trentacinque anni, che e’ stato trasportato all’Ospedale Sant’Eugenio per gli accertamenti di rito. Sul ...

Foggia - sContro tra scooter e auto della Guardia di Finanza : muore 15enne - non indossava il casco : Un ragazzino di 15 anni si è scontrato con un'auto della Guardia di Finanza ed è morto sul colpo. E' accaduto alla periferia di Foggia: il giovanissimo non indossava il casco.Continua a leggere

Scooter Contro due auto - uno schianto devastante : morto sul colpo : Ancora un drammatico incidente direttamente dalle nostre strade. Nella mattinata di oggi, intorno alle 9 e 30, un incidente tremendo ha causato la morte di una persona. Si tratta di un uomo di cinquantasei anni, originario di Agugliano. Era un centauro e si trovava a bordo del suo Scooter Yamaha T-Max quando all’improvviso ha avuto un impatto con altre due autovetture. Per lui non c’è stato niente da fare e inutili sono stati i soccorsi. Un ...