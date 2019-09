BTS | perché i fan sono convinti dell’arrivo di una collaborazione tra Jungkook e Justin

Fonte : news.mtv

(Di lunedì 2 settembre 2019) OMG BTS:i fandell’arrivo di unatraBieber News Mtv Italia.

dahyehaneul : @sparklevmin Si per i BTS ci metteva giorni perché anche a me arrivavano tipo dall’UK, ma questi sono due libri. Ed… - MI_lovely_BTS : RT @hobismysmile: I locas che credono che #tette sia in tendenza perché i kpopper vogliono convertirli Ma ve l'ha mai detto qualcuno?? MA… - Sofy00914904 : @scleriroma @NayTheFan @BTS_twt Non riesco a capire... ma sarebbe un insulto?? Perché in caso fai schifo pure in qu… -