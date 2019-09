Anticipazioni Uomini e donne | Over | Ida e Riccardo confermano la rottura | lei sente Andrea

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) La stagione televisiva diè ormai alle porte, anche se partirà con una settimana di ritardo rispetto alle aspettative. L'inizio, previsto per lunedì 9 settembre, è stato posticipato al 16 settembre per lasciare spazio alle puntate finali di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. In attesa di assistere al ritorno su Canale 5, le prime registrazioni della stagione sono già state effettuate sia per il Trono Classico che per il Trono. Tanti i volti noti soprattutto nel parterre di dame e cavalieri: infatti, erano presenti i 'soliti' Gemma Galgani, Barbara De Santi,Guarnieri, Ida Platano, Pamela Barretta e Armando Incarnato. Ospiti, inoltre, Noel Formica e Stefano Torrese che hanno parlato della loro relazione, causando la reazione non troppo felice di Pamela. Anchee Ida hanno confermato di essersi sentiti in estate, anche se il fatto non ha portato al ...

