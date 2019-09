Versiliana | Bersani e l’aneddoto sul corteo per l’ambiente | “A un ragazzo dissi | ‘Una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2019) Durante l’incontro sul futuro della sinistra alla Festa del Fatto Quotidiano (fino a domenica 1 settembre al Parco delladi Marina di Pietrasanta) Pierluigiha raccontato il suo primo incontro con gli studenti del movimento ambientalista Fridays For Future, rappresentato dalla giovane Greta Thunberg. “Durante lo sciopero degli studenti mi sono infilato tra le migliaia di ragazzini che manifestavano. A un certo punto mi avvicina un tredicenne, probabilmente mi ha riconosciuto da Crozza, e mi chiede: ‘Cosa le sembra?’. E io gli rispondo: ‘Una meraviglia, peccato solo che non sia un ’68, perché mi fischiereste’. C’è molto buonismo in questo movimento, ma porterà aria fresca. Io a Greta darei il Nobel” L'articoloe l’aneddoto sulper l’ambiente: “A un: ...

