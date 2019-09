Meteo Protezione Civile domani | temporali diffusi e calo termico | ecco le zone interessate

Allerta Meteo - violenta perturbazione in arrivo dalla Francia : il maltempo fa ufficialmente il suo esordio - l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e DATI] : Allerta Meteo – Una perturbazione, attualmente sulla Francia, dalla serata di oggi farà il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali, apportando un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche. Nel corso della giornata di domani il maltempo si estenderà a tutto il settentrione, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Emanata l’allerta Meteo della Protezione Civile per sette regioni : in arrivo temporali di forte intensità [MAPPE E BOLLETTINI] : ALLERTA meteo – Un’area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori determinerà, dalla giornata di domani, un peggioramento delle condizioni metereologiche sulla Sicilia, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : il maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...

Il bollettino Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 28 : instabilita' su isole maggiori e rilievi : Nella giornata di domani avremo rinnovate condizioni di instabilità, con piogge e temporali a prevalente carattere pomeridiano, che andranno a interessare le zone alpine, appenniniche e le due isole...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo dalla Spagna : l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo. Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile - rovesci sui rilievi : Nella giornata di domani il tempo tenderà a stabilizzarsi maggiormente, anche se non mancheranno dei rovesci e temporali a carattere pomeridiano, principalmente a ridosso delle zone...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' diffusa su rilievi e aree interne : Nella giornata di domani si rinnoveranno condizioni di instabilità atmosferica, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, a ridosso dei rilievi e nelle zone interne, in particolar modo al...

Previsioni Meteo della Protezione Civile : temporali per tutto il weekend su gran parte della penisola [BOLLETTINI] : Il maltempo che sta interessando gran parte della penisola si intensificherà nelle prossime ore, in particolare nelle regioni settentrionali. La Protezione Civile ha emanato i bollettini di vigilanza per tutto il weekend, dai quali emerge una concentrazione di fenomeni temporaleschi in particolare nel Centro-Nord. Il Bollettino di Vigilanza meteorologica Nazionale per venerdì 23 agosto Precipitazioni: – da isolate a sparse, a prevalente ...

Meteo Protezione Civile domani : forti temporali su molte regioni : Nella giornata di domani assisteremo nuovamente a condizioni di spiccata instabilità atmosferica, con temporali che interesseranno soprattutto le aree montuose e interne della penisola, da nord a...

Il caldo se ne va - arriva l'allerta Meteo : l'avviso della protezione civile : Forti temporali in arrivo sull'Italia: la protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Allerta Meteo della Protezione Civile - pioggia e temporali al Nord Italia : ecco le regioni coinvolte [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – L’ingresso di una struttura depressionaria sul Mediterraneo mantiene verso il Nord Italia un flusso di correnti in quota deboli ma molto umide e generalmente instabili, responsabile in questi giorni di piogge e rovesci sui settori alpini, al quale si aggiungerà, nel corso della serata di oggi, l’arrivo di aria più fresca in quota; tale situazione, sulle regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinerà condizioni ...

Meteo Protezione Civile domani : stabile ma con forti venti di maestrale al Sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo generalmente stabili sulla penisola, con ampio soleggiamento. Qualche locale temporale interesserà principalmente i settori montuosi del nord-est...

Allerta Meteo Ferragosto - avviso della protezione civile : violenti temporali nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Una saccatura in arrivo dall’Europa centrale determinerà, nelle prossime ore, condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni di Nord-Est e centrali adriatiche, con fenomeni localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ...

Bollettino Meteo della Protezione Civile 13 Agosto : temporali al Nord-Est e zone appenniniche del Centro : Nella giornata di domani l'arrivo di correnti d'aria più fresche in quota dall'Atlantico apporteranno dell'instabilità atmosferica, che interesserà in particolar modo il Nord-Est e l'area...